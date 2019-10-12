Катер утонул в Хабаровском крае, есть погибший и пропавшие без вести

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спасатели в Хабаровском крае ведут поиски двух человек с затонувшего катера на реке Горин, тело одного мужчины уже найдено, сообщила в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

"Ранее в ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции на акватории реки на левом берегу напротив поселка был обнаружен затопленный катер и тело мужчины. Предположительно, с ним находилось еще два человека", - говорится в сообщении.

Спасатели и полицейские обследовали десять километров берега реки Горин, людей пока найти не удалось.