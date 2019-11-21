Госдума увеличила штраф за отказ передать ФСБ ключи шифрования до 6 млн рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах до 6 млн рублей для операторов связи за повторный отказ привести свое оборудование и программы в соответствие с требованиями ФСБ и предоставить ключ для декодирования сообщений пользователей.

До сих пор штраф за такое нарушение составлял для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - в десять раз больше, для организаций - от 800 000 до 1 млн рублей. Принятый закон вводит штрафы за повторный отказ и устанавливает их для физлиц в пределах 15 000 - 30 000 рублей, для должностных лиц - 100 000 - 500 000 рублей, для юрлиц - 2 млн - 6 млн рублей.

Также закон увеличивает штраф за повторное "неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" установленной федеральным законом обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информацию о таких пользователях".

Штрафы за такое повторное нарушение, в соответствии с принятым законом, определены на том же уровне что и за повторное непредставление ключей шифрования.

Весной 2018 года в России начали блокировать Telegram по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.