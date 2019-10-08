Алибасову не удалось взыскать 100 млн рублей с производителя "Крота"

Бари Алибасов Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова, требовавшего компенсацию в 100 млн рублей в связи с отравлением в начале июня средством для очистки труб "Крот".

Алибасов подал иск на 100 млн рублей к компании "АМС Медиа" - производителю химического средства "Крот", а также к гипермаркету "Ашан", где была куплена эта жидкость, для привлечения их к ответственности за причинение вреда его здоровью. В качестве соответчика выступала также страховая компания "Ингосстрах", так как ответственность гипермаркета застрахована в ней.

Со своей стороны компания "Ашан" заявляла, что имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот".

Сообщалось, что 4 июня 2019 года Алибасов попал в больницу с ожогом желудка и пищевода. Как выяснилось, продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот". 17 июня артист был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

После прокатившейся в СМИ волны обвинений о том, что случившееся было инсценировкой и PR-кампанией, продюсер решил опубликовать копию выписки из своей медицинской карты. Как сообщил в конце июня "Интерфаксу" PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, выписка "сделана на бланке НИИ имени Склифосовского и заверена печатью".

В выписке, которую представил тогда Горжанкин, говорится, что Алибасов был доставлен врачами "скорой помощи" 4 июня в отделение острых отравлений и выписан 17 июня. Он провел в реанимации токсикологии 13 дней. В качестве диагноза указано "химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которое причинило больному "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени". Из документа также следует, что до доставки в больницу врачи промыли продюсеру желудок.

"Алибасов получил ряд осложнений, в частности, распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит", - добавил Горжанкин.

Бари Алибасов - музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".