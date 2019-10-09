В Соликамске вынесли приговор виновным в гибели 9 человек при пожаре в шахте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Соликамский горсуд Пермского края в среду вынес обвинительный приговор пятерым сотрудникам "Управление строительства -30" ("УС-30", подрядчик "Уралкалия", Башкирия), по чьей вине в декабре 2018 года из-за пожара в строящемся шахтном стволе Соликамского рудоуправления-3 погибли девять человек, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Артюхину Андрею, Канищеву Максиму, Купряшкину Андрею и Святославу Седову назначено по 4 года лишения свободы каждому. Чукаева Игоря суд приговорил к 3 годам лишения свободы, сказал представитель суда. Каждый из них будет отбывать свое наказание в колонии-поселении.

Все осужденные признаны виновными по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, смерть двух и более лиц).

Утром 22 декабря 2018 года на строящемся четвертом стволе рудника СКРУ-3 "Уралкалия" произошло возгорание. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить 23 декабря. К вечеру того же дня очаги возгорания в шахте удалось полностью потушить.

В рамках расследования дела пяти сотрудникам строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30" предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 УК РФ. На скамье подсудимых оказались горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин и начальник участка №5 этого комплекса Максим Канищев, а также инженер по охране труда Святослав Седов.

По версии следствия, обвиняемые в нарушение требований промбезопасности допустили использование в шахте газорезательного оборудования. Материальный ущерб превысил 64 млн рублей.