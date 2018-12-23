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На шахте в Соликамске обнаружили тело девятого горняка

Есть обновление от 14:15

Спасатели начинают подъем погибших на поверхность

На шахте в Соликамске обнаружили тело девятого горняка
Спасатели в аварийной шахте в Соликамске
Фото: Оперативный штаб/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спасателям в Пермском крае удалось найти тело девятого строителя, погибшего в задымленном стволе соликамской шахты "Уралкалия", сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия в воскресенье.

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"Девятое тело строителя только что обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "спасатели дотушивают пожар на площади трех квадратных метров".

Ранее сообщалось об обнаружении восьми тел из числа девяти заблокированных на шахте строителей.

По словам собеседника агентства, в настоящее время бригада спасателей "приступает к подъему тел".

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

В воскресенье губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия".

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Теги: Пермский край, Соликамск, Уралкалий

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