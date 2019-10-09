Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Кириллу Жукову

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту "дела 27 июля" Кириллу Жукову, который был осужден на три года колонии общего режима за применение насилия к бойцу Росгвардии на несанкционированной акции протеста в столице.

Как корреспондент "Интерфакса" из зала суда, апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения.

В суде сам Жуков заявил, что он вины не признает и что оправдание невиновного человека - это такая же задача правосудия, как и обвинительные приговоры.

4 сентября Тверской суд приговорил его к трем года лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно фабуле дела, Жуков ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.