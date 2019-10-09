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Депутат Аксаков подтвердил отмену поездки в США из солидарности с Юмашевой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что отменил встречу в США с сенаторами и и участие в заседании Американо-российского делового совета (АРДС) из-за "недружественных действий" ФБР в отношении депутата Инги Юмашевой.

Он сообщил "Интерфаксу", что написал в США и отозвал согласие на участие в мероприятиях. Предстоящую поездку он назвал плановой, но в создавшейся ситуации она бы выглядела как поощрение действий американских спецслужб: "Они должны принести извинения, сказать, что это было недоразумение, а так получается - нашего депутата ставят в неловкую ситуацию, а мы своей поездкой поощряем эти действия".

"К сожалению, этот демарш создает не очень хорошую атмосферу для того, чтобы поехать, да и в России работы много", - добавил Аксаков.

Ранее об отмене его поездки сообщила советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Она добавила, что Совет Думы может принять решение о приостановке всех поездок депутатов в Америку.

Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка в течение часа опрашивал сотрудник ФБР. В США она ездила как координатор парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом и участвовала в форуме "Диалог Форт Росс".

Госдума США Инга Юмашева Вячеслав Володин Анастасия Кашеварова Анатолий Аксаков

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