В Кремле не поддержали законопроект Минфина о самоограничении игроманов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет по кодификации при президенте не поддержал законопроект Минфина о механизме самоограничения для игроманов, не способных себя контролировать. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по законодательству.

Законопроект за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева год назад был направлен на согласование в правительство. Ведомство предложило запретить организаторам азартных игр принимать ставки от людей, которые ранее сами об этом попросили.

Законопроект предполагает, что гражданин, признающий себя игроманом, может подать организаторам игр ходатайство о постоянном или временном запрете для себя на участие в азартных играх. Также такое заявление может направить опекун игромана, если тот признан недееспособным. В течение суток организаторы игр должны передать такое ходатайство в саморегулируемую организацию (СРО). Лица, включенные в черный список игроманов, смогут попросить исключить их из перечня не ранее чем через год, говорилось в законопроекте.

Предложенный Минфином механизм ограничивал бы права граждан не на основании решения суда, а на основании сделки, что не соответствует принципам гражданского права и конституционным нормам, указали в совете по кодификации.

Авторы поправок в пояснительной записке не смогли убедительно доказать, что игроманы стремятся запретить самим себе участвовать в играх, говорится в сообщении думского комитета.

"Кроме того, неясно, как такое "самоограничение" поможет им, если предусматривается возможность отзыва поданного гражданином заявления спустя год после его подачи. И почему правоспособный гражданин не может передумать раньше. Также законопроектом не уточнен вопрос о последствиях нарушения организатором игр того запрета, который гражданин сам на себя наложил", - перечислили в пресс-службе.

Проигрыш по карману

В законопроекте также был прописан механизм ограничения приема ставок по сумме. Игроман мог бы попросить организаторов игр установить для него максимальную сумму ставок, и по ее достижении им бы было запрещено принимать от него новые ставки. Пересмотреть это ограничение организаторы игр могли бы не раньше, чем через год.

Минфин также предлагал ввести ограничение по проигрышу в размере одному МРОТ в месяц. Если игрок не попросил установить для него максимальную сумму ставок, букмекерские конторы и тотализаторы не смогли бы продолжить принимать от него ставки при достижении установленного предельного размера проигрыша.

В пояснительной записке к законопроекту чиновники Минфина отмечали, что игромания (лудомания) - это психическое расстройство, которое "ведет к утрате значимости социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, представляя угрозу для определенной части населения страны трудоспособного возраста, а также членов их семей".

Летом 2015 года пленум Верховного суда принял постановление о том, что игроманов, которые лишают семьи средств к существованию, суд может признать ограниченно дееспособными. Игроманию ВС считает психологической зависимостью, которая сопровождается расстройством поведения, потерей игрового контроля, а также наступлением "неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи".