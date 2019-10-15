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17 квартир повреждены из-за обрушения перекрытий в доме в Приморье

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Порядка 20 квартир были повреждены при обрушении перекрытий в жилом пятиэтажном доме в приморском поселке Новонежино, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что жильцов эвакуировали из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. К месту обрушения едут эксперты из Хабаровского края с мобильным диагностическим комплексом для обследования зданий. Кроме того, его состояние изучается с помощью беспилотников

Для жильцов пятиэтажки открыты пункты временного размещения. Семь пожилых жильцов размещены в пункте временного размещения в местном клубе. Дополнительно открыт пункт временного размещения в средней школе-интернате поселка Смоляново.

Спасатели помогают достать из находящихся в доме квартир домашних животных и необходимые вещи.

В ночь на вторник в пятиэтажном доме в поселке Новонежино Приморского края, по предварительным данным, взорвался водонагреватель, из-за чего обрушились перекрытия. Погибла 44-летняя женщина, два человека - ребенок и инвалид - были госпитализированы.

Приморье Новонежино

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