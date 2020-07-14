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Один человек погиб при обрушении перекрытий в многоквартирном доме Новосибирска

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Обрушение перекрытий произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Владимирский спуск, 2 в Новосибирске, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"На втором этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади около 8 кв. м. Из-под завалов было извлечено тело погибшего мужчины 1956 года рождения", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время спасатели вскрывают закрытые комнаты и разбирают завалы, проводится оценка всех перекрытий в доме.

Отмечается, что причины обрушения установят правоохранительные органы в ходе проверки.

Всего на месте работают 15 человек и пять единиц техники.

Новосибирская область

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