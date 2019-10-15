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Координатора самарского штаба Навального поместили в спецприемник

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Самаре координатора штаба Алексея Навального - Егора Алашеева - поместили под административный арест, сообщила его мать Ольга Алашеева.

По ее словам, ему назначили обязательные работы за организацию в сентябре 2018 года шествия против пенсионной реформы. 14 октября он пошел на встречу с приставами обсудить порядок отбывания работ, а вечером он написал, что его "забрали, ориентировочно на одни сутки".

"Был назначен суд, который, я полагаю, тут же и прошел", - сказала Алашеева.

По ее словам, 15 октября утром прошел обыск у жены Егора. Ранее в этот же день об обысках у себя дома сообщил сотрудник самарского штаба оппозиционера Евгений Трубченко.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что во вторник утром следственные действия у сотрудников фонда проводятся как минимум в 15 городах. Он связал их с уголовным делом об отмывании через ФБК. Ранее сторонники Навального объясняли, что ФБК и штабы в регионах не связаны, это разные структуры и у ФБК нет филиалов или офисов в регионах.

Самара ФБК Иван Жданов СКР Егор Алашеев Евгений Трубченко

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