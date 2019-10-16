В Кремле не поняли бурной реакции на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали спокойно относиться к исполнению российского гимна оркестрами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов во время визита в эти страны президента РФ Владимира Путина.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли некачественное, как им показалось, исполнение.

"Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Они пытались... Как саудовский оркестр исполнил гимн России pic.twitter.com/nnys51i5Pr — Наша страна Россия (@therusfed) October 14, 2019

Он отметил при этом: "Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна". Так он ответил на вопрос, не расстроило ли Путина исполнение гимна РФ в Эр-Рияде и Абу-Даби, когда, по их мнению, "музыканты не всегда попадали правильно в ноты".

По мнению Пескова, в данном случае важнее другое - "как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры".