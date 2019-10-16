Поиск

В Кремле не поняли бурной реакции на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали спокойно относиться к исполнению российского гимна оркестрами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов во время визита в эти страны президента РФ Владимира Путина.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли некачественное, как им показалось, исполнение.

"Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом: "Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна". Так он ответил на вопрос, не расстроило ли Путина исполнение гимна РФ в Эр-Рияде и Абу-Даби, когда, по их мнению, "музыканты не всегда попадали правильно в ноты".

По мнению Пескова, в данном случае важнее другое - "как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательной была атмосфера, конструктивные переговоры".

Дмитрий Песков Владимир Путин Саудовская Аравия ОАЭ

Новости по теме

Новости

В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

В МВД задумались об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в РФ иностранцев

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

В СКР разработали методы предотвращения нападений подростков на школы

В СКР разработали методы предотвращения нападений подростков на школы

Минстрой изменит правила строительства во избежание падения детей из окон

Минстрой изменит правила строительства во избежание падения детей из окон

Минприроды потребовало срочных мер по защите северных оленей в двух регионах

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России до 73,6 лет

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России до 73,6 лет

Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году

Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году

ФСБ предотвратила 39 терактов с начала 2019 года

"Ъ" узнал о планах Росгвардии проверять своих сотрудников на детекторе лжи

"Ъ" узнал о планах Росгвардии проверять своих сотрудников на детекторе лжи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');