Вслед за королем Саудовской Аравии кречета от Путина получил принц ОАЭ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.

Глава российского государства получил ответный дар от наследного принца - макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.

Флаг России над кортежем Путина: Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор pic.twitter.com/Qt2bKD0C1N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

Накануне схожий подарок - камчатского кречета - российская сторона преподнесла королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Птицы семейства соколиных считаются ценным подарком в странах Персидского залива.

В настоящее время в России создается центр воспроизводства и реабилитации камчатских кречетов. Центр в следующем году будет открыт на Камчатке, воспроизводство этих редких птиц должно стать перспективным бизнес-проектом.

Саудовскому монарху Путин подарил самку кречета, по имени Альфа, натренированную для охоты на птиц.