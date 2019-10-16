Сотрудника новосибирского штаба Навального отпустили после допроса

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сотрудника штаба Алексея Навального в Новосибирске Кирилла Левченко допросили в качестве свидетеля по "делу ФБК", сообщила в среду "Интерфаксу" адвокат штаба Анжелика Чернявская.

По ее словам, сейчас Левченко уже отпущен и вернулся к работе.

Сам Левченко сообщил агентству, что во время допроса его спрашивали, знаком ли он с Навальным и главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией Леонидом Волковым, а также интересовались его банковскими счетами. По его словам, у него также изъяли телефон и все флешки, найденные в квартире.

Во вторник к Левченко уже приходили с обыском, однако он не состоялся, поскольку его самого не было дома.

По данным Чернявской, обыск связан с расследованием так называемого "дела ФБК".

В сентябре обыски в Новосибирске прошли непосредственно в штабе оппозиционера, там изъяли восемь ноутбуков, планшет и несколько жестких дисков, телефон одного из сотрудников. Кроме того, были заблокированы несколько зарплатных счетов штаба, связанных с ФБК. Также обыски прошли в квартире координатора новосибирского штаба Сергея Бойко.

3 августа СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других людей преступным путем. Эти деньги использовались для работы ФБК. Но в итоге в материалах дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь примерно о 75,5 млн рублей. У некоторых активистов заблокировали счета на 75 миллионов рублей.

15 октября стало известно, что по делу ФБК начались обыски в 30 городах РФ.