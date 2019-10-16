Суд вернул прокатчику "Флай авто" иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Политик Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы вернул заявителю - сервису проката машин "Флай авто" иск к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального о компенсации 1 млрд рублей убытков из-за летних протестов в Москве. В иске обнаружены нарушения требований Арбитражного процессуального кодекса, заявили "Интерфаксу" в суде.

В частности, суд предложил истцу доказать, что у него в парке больше 60 автомобилей, что в дни акций были заказы клиентов, которые затем отменили. Также от истца ждут первичные документы, подтверждающие расходов горюче-смазочных материалов на 17,3 млн рублей, и расчет убытков от повреждения автомобилей раздельно по каждой машине.

После устранения всех нарушений "Флай авто" имеет право повторно подать иск с общем порядке.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Флай авто" зарегистрировано в Москве, 100% общества принадлежит Леухину Дмитрию Борисовичу. Основной вид деятельности компании - "аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств".

Об иске стало известно 5 сентября. В середине сентября Леухин объяснил "Коммерсанту", что его компания понесла материальные и репутационные потери 27 июля, 3 и 10 августа из-за несогласованных акций протеста, когда полиция и Росгвардия перекрывали улицы и задерживала демонстрантов. Расход горюче-смазочных материалов из-за изменения маршрутов и перегона машин в парк оценили в 17 млн рублей, упущенную выгоду - в 410,7 млн рублей, неустойки за непредоставленные авто - 185,3 млн рублей, повреждения автопарка протестующими - 187 млн рублей, ущерб репутации - еще в 200 млн рублей.

ФБК формально не фигурировал среди заявителей или организаторов акций.

Кроме "Флай авто", иски к предполагаемым организаторам несогласованных шествий подали прокуратура и полиция Москвы (за дополнительные дежурства персонала) , ГБУ "Автодороги" (за вытоптанные газоны), "Мосгортранс" (за простой автобусов и изменения маршрутов), владелец магазина и ресторана "Армения" на Тверской, "Московский метрополитен".