Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан за время ареста научился заказывать пиво по-русски

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - За десять месяцев в "Лефортово" гражданин США Пол Уилан, которого ФСБ обвинила в шпионаже, подтянул русский язык и научился вежливо заказывать пиво. Он рассказал об этом журналистам в суде.

"Я хочу одно пиво, пожалуйста", - сказал он для примера.

Лефортовский суд рассматривает просьбу следствия ФСБ продлить ему арест до 29 декабря.

В суде Уилан подал ходатайства об отводе судьи и прокурора. По его словам, прокуратура и суд игнорируют его жалобы на нарушения его прав. Он сравнил себя с заложником.

"Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи со случаем, когда охранник поставил меня на колени и угрожал пистолетом. Прокурор отказался говорить со мной об этом", - сказал американец суду.

Суд отклонил оба ходатайства.

Ранее Уилан жаловался, что его преследуют по политическим мотивам, а также, что у него ухудшилось состояние здоровья, а в квалифицированной помощи ему отказывают. За него регулярно заступаются американские дипломаты. Ранее в октябре Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к России предъявить доказательства вины Уилана или освободить его.

Брат Уилана Дэвид заявил, что состояние здоровья арестованного вызывает опасения, ему может потребоваться экстренная операция, тогда как письма из изолятора, даже с медицинскими данными, очень медленно доходят до дипмиссий. Адвокат арестованного Ольга Карлова сказала "Интерфаксу", что американца обследовал квалифицированный врач в 20-й горбольнице и что отношение к нему было лучше, чем к арестованным гражданам России.

Кроме гражданства США, у Уилана есть также гражданство Ирландии и Канады и подданство Великобритании. Ранее он служил в морской пехоте США. В Россию он ездил несколько раз, как он говорит, к знакомым. Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года, у него при обыске изъяли флешку, на которой, как утверждает следствие, были сведения, содержащие гостайну. После этого его арестовали по обвинению в шпионаже.

По версии защиты, Уилан приехал в Россию по приглашению на свадьбу, а на флешке, как он полагал, будут материалы о его предыдущих визитах.