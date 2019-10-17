Бортников назвал конфликт с Telegram единственным серьезным для ФСБ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - У ФСБ нет серьезных конфликтов ни с одной интернет-компанией, кроме Telegram, сказал директор спецслужбы Александр Бортников. По его сведениям, Telegram сотрудничает со спецслужбами других стран, хотя отказывалась помочь ФСБ.

"Telegram работает на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает возможность им использовать свой ресурс", - заявил он.

Развитие технологий дает пользователям интернета неограниченные возможности, однако это создает риски безопасности государства, сказал директор ФСБ. По его сведениям, между мировыми интернет-компаниями и спецслужбами по этому вопросу "есть определенное понимание".

"Нужно искать компромиссы, находить возможность развязок, нужно делать так, чтобы не только сами эти структуры принимали участие, как они говорят в выявлении негативных процессов, в том числе выявлении террористических структур, либо лиц, имеющих к ним отношение, но очень важно эту информацию отдавать тем, кто работает с ней и знает, как и что с этим делать", - подчеркнул Бортников.

По его мнению, развитие технологий даёт неограниченные возможности пользователям сети. Между тем, считает Бортников, они, в частности могут нанести вред безопасности государства. И, по его словам, между мировыми интернет-компаниями и спецслужбами по этому вопросу "есть определенное понимание", хотя компании постоянно выдвигают на первый план обеспокоенность в связи с риском вмешательства спецслужб в частную жизнь и нарушений прав и свобод граждан.

"Но разве может быть свобода без безопасности?", - отметил Бортников.

Он призвал искать в этом отношении компромиссы и объединять усилия, в том числе рад борьбы с терроризмом.

"Нужно делать так, чтобы не только сами эти структуры принимали участие, как они говорят в выявлении негативных процессов, в том числе выявлении террористических структур, либо лиц, имеющих к ним отношение, но очень важно эту информацию отдавать тем, кто работает с ней и знает, как и что с этим делать", - подчеркнул Бортников.

Telegram в России блокируют по решению Таганского суда от 13 апреля 2018 года. Компанию наказали за отказ передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в терроризме. Представители компании говорили, что формат ключей не позволяет их передать третьей стороне, а также ссылались на право пользователей на тайну переписки.