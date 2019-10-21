Девушка, которую ударил в живот полицейский в Москве, пожаловалась в суд на СКР

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Защита Дарьи Сосновской, получившей удар в живот на одной из московских акций летом 2019 года, обратилась в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие сотрудников Следственного комитета РФ (СКР), сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Юрист также заявила, что защита Сосновской требует признать незаконной передачу данного дела на проверку в Росгвардию. По мнению адвоката, должна проводиться не служебная проверка, а проверка в порядке статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении).

Состоявшийся 10 августа в Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих был допуск на сентябрьские выборы депутатов Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть участников отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие, в ходе которого была задержана Сосновская. Кадры задержания девушки попали в интернет, растиражированы в СМИ и социальных сетях. На съемке видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом ударил Сосновскую в живот.

Девушка обратилась в СКР с заявлением о преступлении, в котором указала на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ). Девушка утверждала, что кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.

В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей поставили диагноз - "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

Пресс-служба ГУ МВД по Москве заявила о служебной проверке данного инцидента. Между тем в отношении Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (часть 5 статьи 20.5 КоАП РФ). 19 августа Таганский суд Москвы вернул материалы административного дела в полицию из-за недостатков, допущенных при его составлении.

Свою вину девушка отрицает.