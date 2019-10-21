Экс-главе СПЧ Федотову не нашли новую должность в органах власти

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сосредоточится на работе в качестве главы кафедры ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении Федотова.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Федотову подыскивали другую работу в госструктурах, но ничего подходящего не нашли. "Когда стало ясно, что он покинет пост главы СПЧ, ему одновременно стали искать другую подходящую должность в органах власти, но все усилия оказались безрезультатными", - сказал собеседник агентства.

Ранее Федотов сообщил "Интерфаксу", что не оставит работу на кафедре ЮНЕСКО. "С 1998 года я возглавляю кафедру ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности. И с тех пор никогда не оставлял эту работу", - сказал Федотов "Интерфаксу" в воскресенье.

Президент РФ Владимир Путин ранее назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте Совета. Другим указом президент освободил с этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

При этом из состава Совета при президенте РФ по правам человека были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

В состав СПЧ включен исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также в состав Совета включен президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов. Ответственный секретарь Совета Ирина Киркора назначена заместителем председателя Совета (по согласованию).