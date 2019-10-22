Песков отказался уточнить роль Путина в смене состава СПЧ

Он только подтвердил, что кадровые решения не могли быть приняты без согласия президента

Президент РФ Владимир Путин и бывший председатель СПЧ Михаил Федотов Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Изменения в Совете по правам человека при президенте невозможны без утверждения Владимиром Путиным, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос, был ли президент инициатором смены руководства и состава совета, он отвечать отказался.

"Наверное, в данном случае я не могу уж совсем глубины рабочего процесса раскрыть, и не буду этого делать", - отметил он.

21 октября стало известно, что Путин своими указами уволил с госслужбы председателя СПЧ и своего советника Михаила Федотова, которому в сентябре исполнилось 70 лет. Главой СПЧ он назначил журналиста Валерия Фадеева. Также президент изменил состав совета, исключив из него Екатерину Шульман, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Евгения Боброва.

Эти изменения Песков ранее объяснил ротацией.

Шульман и Чиков вошли в СПЧ только в декабре 2018 года.

Позднее 21 октября о решении уйти из совета сообщила бывшая судья конституционного суда Тамара Морщакова.

Правозащитные организации назвали изменения в составе совета разгромом.