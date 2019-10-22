Поиск

Песков отказался уточнить роль Путина в смене состава СПЧ

Он только подтвердил, что кадровые решения не могли быть приняты без согласия президента

Песков отказался уточнить роль Путина в смене состава СПЧ
Президент РФ Владимир Путин и бывший председатель СПЧ Михаил Федотов
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Изменения в Совете по правам человека при президенте невозможны без утверждения Владимиром Путиным, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос, был ли президент инициатором смены руководства и состава совета, он отвечать отказался.

"Наверное, в данном случае я не могу уж совсем глубины рабочего процесса раскрыть, и не буду этого делать", - отметил он.

21 октября стало известно, что Путин своими указами уволил с госслужбы председателя СПЧ и своего советника Михаила Федотова, которому в сентябре исполнилось 70 лет. Главой СПЧ он назначил журналиста Валерия Фадеева. Также президент изменил состав совета, исключив из него Екатерину Шульман, Павла Чикова, Илью Шаблинского и Евгения Боброва.

Эти изменения Песков ранее объяснил ротацией.

Шульман и Чиков вошли в СПЧ только в декабре 2018 года.

Позднее 21 октября о решении уйти из совета сообщила бывшая судья конституционного суда Тамара Морщакова.

Правозащитные организации назвали изменения в составе совета разгромом.

Владимир Путин СПЧ Михаил Федотов Валерий Фадеев Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Новое рассмотрение дела "Седьмой студии" начнется 1 ноября

В Петербурге задержан рабочий, угнавший два асфальтоукладчика с фирмы Дацика

В Кремле посоветовали аналитически относиться к данным Росстата о доходах россиян

В Кремле посоветовали аналитически относиться к данным Росстата о доходах россиян
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 17

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Добытое красноярской артелью золото изымут для возмещения ущерба потерпевшим

Согласованная акция "Марш бесов" пройдет в Екатеринбурге

Согласованная акция "Марш бесов" пройдет в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Компания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормы

Компания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормы

Суд получил иск о взыскании с бывшего мэра Владивостока 3,2 млрд рублей

Мать израильтянки Иссахар попросила президента РФ отпустить ее дочь домой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');