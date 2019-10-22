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Роструд начал проверку в золотодобывающей артели на месте прорыва дамб

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Роструда выехали на место прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края для проверки условий труда в артели, где погибли люди, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе государственной инспекции труда региона.

В РоссииКомпания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормыКомпания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормыЧитать подробнее

Там отметили, что они изучат условия труда и проживания работников, а также ознакомятся с документацией по охране труда.

19 октября около 6 утра по местному времени в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба обрушился каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа и несколько бытовок. По последним данным, 15 человек погибли и пятеро пропали без вести, несколько десятков сотрудников пострадали.

По делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель нескольких людей, арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации. Следствие выяснило, что дамбы были построены незаконно - без каких-либо разрешительных документов.

Роструд Красноярский край

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