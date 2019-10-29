Власти Приамурья исключили повторную компенсацию за "утонувшее" жилье

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Средства на покупку нового жилья взамен признанного непригодным после наводнения жители Амурской области смогут получить только при условии передачи в муниципальную или областную собственность пострадавших домов, говорится в сообщении регионального правительства.

Порядок предоставления выплат жителям Приамурья, чье жилье пострадало от летнего наводнения, был озвучен на заседании комиссии по ЧС под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова. Компенсации предусмотрены с учетом новых мер господдержки граждан на приобретение и строительство нового жилья.

"Теперь граждане смогут получить средства единожды. При этом новое жилье должно располагаться вне зон подтопления. Получая федеральные средства на покупку нового жилья, аварийный дом и земельный участок, попавшие в зону наводнения, люди должны будут передать в муниципальную или областную собственность", - говорится в сообщении.

Так амурские чиновники рассчитывают избежать повторного затопления: во время последнего паводка под водой вновь оказались заселенные дома, за которые ранее уже была предоставлена компенсация после наводнения 2013 года.

Выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья рассчитывается исходя из социальной нормы и среднерыночной стоимости 1 кв. метра жилья в Приамурье (около 59,5 тыс. руб.). Социальная норма для одиноко проживающих граждан составляет 33 кв. метра, 42 кв. метра для семьи из двух человек и по 18 кв. метров на каждого следующего члена семьи, но не более общей площади утраченного жилья.

"На проведение капитального ремонта предоставляется выплата в размере 6 тыс. рублей на 1 кв. метр общей площади поврежденного жилья. Получить выплату можно только единожды и за одно поврежденное жилье", - отметила на КЧС глава Минсоцзащиты области Наталья Киселева.

Средства будут перечисляться на специальные счета в кредитных организациях, которые должны будут открыть претенденты на получение выплат. Банки будут перечислять средства только после получения подтверждающих документов на приобретение имущества.

"Половину суммы гражданин получает на свои счета и проводит на них ремонт, после подтверждения о проведении капремонта в доме оставшиеся 50% со спецсчета поступают на счета гражданина для завершения ремонта. Эта мера позволит гарантировать трату средств по назначению ", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства области Павла Матюхина.

Подобная процедура будет действовать и при получении средств на проведение капремонта. На приобретение, строительство и капитальный ремонт отводится девять месяцев. Использование спецсчетов рекомендовано Минстроем России и другим регионам, пострадавших во время паводка.

Минстрой региона по согласованию с муниципалитетами уже подготовил список из 390 объектов на вторичном рынке жилья, которые могут быть приобретены пострадавшими от паводка людьми.

После наводнения в этом году в Приамурье непригодными для проживания признано 278 жилых помещений, еще 607 жилых объектов требуют капитального ремонта. Предварительная оценка ущерба - 922 млн рублей.