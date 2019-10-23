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МВД потребовало заблокировать статью о кетамине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью "Репортаж из кетаминового транса" об истории исследований этого вещества. В публикации ведомство нашло пропаганду использования психотропных веществ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

Статья была написана для телеграм-канала Baza. По данным МВД, в ней говорилось об использовании кетамина и "якобы существующих положительных сторонах его потребления".

В России кетамин считается наркотиком. Его использовали ветеринары для обезболивания животных. В начале 2010-х годов Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) возбудила несколько дел против ветеринаров, которые использовали кетамин без разрешения и которых обвинили в покушении на сбыт наркотика. В 2012 году петербургский ветеринар Александр Шпак был приговорен к 8,5 годам колонии по "кетаминовому делу". В ФСКН заявляли, что ветеринары могут использовать другой наркоз, врачи возражали, что в России нет аналогов кетамину.

Затем ФСКН предлагала разрешить использование кетамина в ветеринарии. В 2016 году эта служба была расформирована, а ее функции перешли в МВД.

В 2018 году МВД потребовало заблокировать публикацию о героиновой наркоманке на сайте "Батенька, да вы трансформер". Редакция сняла эту публикацию.

МВД Роскомнадзор

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