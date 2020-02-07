Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Героиня скандальной статьи о героиновой зависимости получила почти два года колонии

Анну Глазову объявили в розыск, поскольку она не пришла в суд на оглашение приговора

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии общего режима Анну Глазову (Тэо Логос), героиню публикации о наркопотреблении в издании "Батенька, да вы трансформер!" Она признана виновной в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК), сообщили в пресс-службе суда.

На оглашение приговора Глазова не пришла, и ее объявили в розыск. Она с лета была под подпиской о невыезде.

18 декабря 2018 года издание "Батенька, да вы трансформер" опубликовало статью о женщине с героиновой зависимостью. Публикация была удалена по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор отреагировал на решение МВД, которое усмотрело в тексте попытки создать положительный образ наркопотребления.

В феврале Глазову задержали и арестовали. По словам ее адвоката, дело в ее отношении возбудили еще до публикации статьи. На момент задержания, девушка находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков без цели сбыта.

МВД Анна Глазова Тэо Логос Кузьминский суд Роскомнадзор Батенька

Новости по теме

Новости

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Замначальника Генштаба заявил о попытке следствия дискредитировать руководство ВС

Прокуратура и СКР проверят сообщения о медике-убийце из госпиталя для ветеранов

Прокуратура и СКР проверят сообщения о медике-убийце из госпиталя для ветеранов

В российском военном технопарке создали систему распознавания 12 эмоций

В российском военном технопарке создали систему распознавания 12 эмоций

Прокуратура заинтересовалась женщиной-ветераном, живущей под Самарой без газа и горячей воды

Новый коронавирус в Китае

В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому

В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи начались тет-а-тет из-за непогоды

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');