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Беслана Арашукова арестовали по делу о хищении газа

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Ставрополе Ленинский районный суд арестовал до 22 декабря Беслана Арашукова, кузена бывшего сенатора Рауфа Арашукова и троюродного племянника экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Арестованный проходит по делу о хищении газа.

Беслану Арашукову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК) и растрате (ч.4 ст.160 УК), сообщил его адвокат Артем Шарко. Он считает, что суду не предъявили материалов, подтверждающих обвинение, а просьба об аресте его клиента не была мотивирована.

Дело сенатора Арашукова

Арашуков сотрудничал со следствием, отвечал на вопросы, давал необходимые пояснения, в том числе во время обыска, у него не изъяли ничего запрещенного или имеющего отношение к уголовному делу, добавил адвокат.

Беслана Арашукова задержали 22 октября. Обыски прошли у него дома в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии, а также на предприятии "Ставрополькартон", где он год назад был директором. Ранее Шарко говорил, что его хотят обвинить в хищении денег, связанных с природным газом.

По данным источника "Интерфакса", по этому же делу был задержан заместитель директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, брат жены Рауфа Арашукова. В пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" заявили, что Беслан Арашуков и Ахмед Коцба больше полугода в компании не работают. Беслан Арашуков руководил в компании отделом закупок.

Сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля задержали 30 января. Сенатора подозревают в заказе убийства двух общественных деятелей в республике в 2010 году. Весной он был лишен мандата за опоздание в сдаче декларации о доходах и имуществе.

Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", обвиняется в создании преступного сообщества и хищении газа у "Газпрома" более чем на 30 млрд рублей. Отец и сын арестованы.

Беслан Арашуков Рауф Арашуков Рауль Арашуков Карачаево-Черкесия Газпром

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