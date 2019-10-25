Военные прокуроры вылетели в Забайкалье для расследования массового убийства солдат

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военные прокуроры вылетели в Забайкалье для проведения проверки в воинской части, где солдат срочной службы в пятницу устроил стрельбу, унесшую жизни восьми его сослуживцев.

"На месте будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению этого особо тяжкого преступления. Также будет проверена организация несения караульной службы", - сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что в Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь военнослужащих погибли и еще двое ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в Забайкалье. По данным источника "Интерфакса", в результате стрельбы погибли двое офицеров и шесть рядовых.

Открывший огонь военнослужащий задержан. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По предварительной причине, на убийство сослуживцев солдата мог подтолкнуть нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, заявили в Минобороны.

О личности солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам, пока ничего не сообщается.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает российское военное ведомство.

По данным источника "Интерфакса" в регионе, инцидент произошел в военной части 54160, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края.

Согласно открытым данным, часть подчиняется 12-ому Главному управлению Минобороны РФ. Данный орган отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

По информации с сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в воинских частях Минобороны.