В Петербурге два райсуда приняли решение о выдворении из России гражданина США

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд оштрафовал гражданина США Алета Тэраду за нарушение режима пребывания в России и постановил, что его следует выдворить из России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Тэрада скрывается от уголовного преследования по делу о наркотиках. 15 октября решение о его выдворении принял Октябрьский суд Петербурга.

В суд Тэраду доставили из аэропорта "Пулково".

В США он был объявлен в международный розыск за транспортировку и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до сорока лет тюрьмы.

Его бывшая жена, гражданка России Мира Тэрада (Оксана Вовк в девичестве) была задержана по его делу в декабре 2018 года в Хельсинки. Ее выдали Штатам, и в декабре ее начнут судить за незаконный оборот наркотиков и отмывание преступно нажитых средств.

Она вину не признает. По ее словам, о причастности мужа к торговле наркотиками она ничего не знала. Обвинения в отмывании она связывает с тем, что использовала счета компании мужа для оплаты услуг. С мужем она развелась по доверенности уже после того, как ее задержали в Финляндии.