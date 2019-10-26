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Попавший в ДТП в Алтайском крае микроавтобус перевозил людей без лицензии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика по факту аварии на федеральной автодороге А-322 "Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан", в результате которого восемь человек погибли, сообщил в субботу сайт ведомства.

В РоссииЧисло погибших в столкновении двух микроавтобусов на Алтае выросло до восьмиЧисло погибших в столкновении двух микроавтобусов на Алтае выросло до восьмиЧитать подробнее

Как отметили в Ространснадзоре, проверка будет проведена после согласования с прокуратурой.

В Алтайском крае в субботу столкнулись два микроавтобуса, восемь человек погибли, восемь пострадавших доставлены в больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в Ространснадзоре, установлено, что автобус марки Fiat, принадлежавший администрации Алейского района, осуществлял служебную перевозку артистов ансамбля "Сударушка" по маршруту "село Кабаково Алейского района - город Барнаул". Лицензия отсутствует, отметили в ведомстве.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по причине выезда легкового автомобиля на встречную полосу.

Алтай

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