Поиск

Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки вода ушла с одного земельного участка в селе Тахта и трех участков внутрипоселковых дорог Ульчского района. Также вода сошла с двух придомовых территории в селах Красное и Тнейвах Николаевского района. Таким образом, в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения остаются 32 человека, из них десять детей. Все - в Комсомольске-на-Амуре

По данным пресс-службы, уровень Амура у Хабаровска в ближайшие двое суток снизится еще на 10-15 см.

В регионе продолжает действовать режим ЧС, объявленный еще летом из-за угрозы наводнения. Всего за время паводка в регионе было подтоплено более 1 тысячи домов.

Власти Хабаровского края предварительно оценили ущерб от паводка в 2 млрд рублей. По словам зампредседателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, режим ЧС в регионе, скорее всего, будет действовать до конца года.

Хабаровский край

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Обыски прошли в концертном зале "Фестивальный" в Сочи

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');