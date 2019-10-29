Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае все подтопленные населенные пункты освободились от воды, уровень воды в реке Амур продолжает снижаться, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки вода ушла с одного земельного участка в селе Тахта и трех участков внутрипоселковых дорог Ульчского района. Также вода сошла с двух придомовых территории в селах Красное и Тнейвах Николаевского района. Таким образом, в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения остаются 32 человека, из них десять детей. Все - в Комсомольске-на-Амуре

По данным пресс-службы, уровень Амура у Хабаровска в ближайшие двое суток снизится еще на 10-15 см.

В регионе продолжает действовать режим ЧС, объявленный еще летом из-за угрозы наводнения. Всего за время паводка в регионе было подтоплено более 1 тысячи домов.

Власти Хабаровского края предварительно оценили ущерб от паводка в 2 млрд рублей. По словам зампредседателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, режим ЧС в регионе, скорее всего, будет действовать до конца года.