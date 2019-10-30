Суд заочно арестовал покинувшего Россию фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу объявленного в международный розыск Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции в столице 27 июля бросил бутылку в полицейского, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Накануне стало известно, что следствие объявило Губайдулина в международный розыск.

Как сообщалось в середине октября, Губайдулин покинул Россию и написал в фейсбуке, что не намерен возвращаться в ближайшие годы. Защитник Губайдулина подтвердил эту информацию.

Ранее Мещанский суд Москвы освободил Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение суд принял после того, как вернул дело оппозиционера прокурору, указав на несоответствие обвинения фактическим обстоятельствам.

После этого следствие исключило из обвинения покушение на совершение преступления, а Губайдулину было предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). По скорректированной версии следствия, 27 июля в Москве мужчина бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, но промахнулся.

Дело связано с несогласованной акцией в центре Москвы 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).