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ФСИН заявила, что видео издевательств якобы над солдатом из Забайкалья снято в колонии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Видеозапись, на которой, по данным СМИ, сняты издевательства якобы над солдатом, расстрелявшим в Забайкалье сослуживцев, была сделана в одной из уральских колоний. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы Главного управления ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

"Солдат на этом видео быть не мог, в то время он был еще ребенком. Это история семилетней давности. На кадрах издеваются над осужденными. Виновные получили по заслугам", - сказал Левченко.

Он подтвердил, что видео было снято в свердловской колонии.

Как сообщалось, осенью 2017 года суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №2 Михаилу Белоусову и пятерым бывшим заключенным, обвиняемым в издевательствах над сокамерниками. Белоусов получил шесть с половиной лет колонии общего режима, осужденные - от четырех до пяти лет и трех месяцев колонии общего и строгого режимов.

Ранее в четверг в Минобороны РФ опровергли подлинность появившихся в СМИ кадров с издевательствами над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым.

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября с.г. и вообще к Вооруженным силам", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом 2019 года.

В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

ФСИН Забайкальский край Рамиль Шамсутдинов

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