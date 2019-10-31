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Глава Якутии отрицает сокращение числа врачей в регионе на 17,2%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев связал с технической ошибкой публикации со ссылкой на данные Минздрав о сокращении врачей в республике на 17,2%. По его словам, в регионе количество врачей, напротив, стабильно растет. Он сказал это "Интерфаксу".

Он напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова в своем выступлении поставила Якутию на пятое место в стране по обеспеченности врачами в первичном звене здравоохранения и на первое место среди регионов Дальнего Востока.

Первый замминистра здравоохранения региона Егор Прокопьев сказал, что в последние три года в Якутии число врачей растет, как и показатель укомплектованности медучреждений. На 1 октября 2019 года укомплектованность врачами штатных должностей достигла 76,7% против 75,1% в 2017 году.

Ранее СМИ сообщили о докладе Минздрава о сокращении количества врачей в 54 регионов. Якутия там была названа в числе лидеров наряду с Бурятией, Новосибирской, Томской и Кемеровской областями. Затем в Минздраве сообщили о технической ошибке и уточнили, что врачей стало меньше в 55 регионах, а не 54, а также уточнили данные по отдельным субъектам: оказалось, что в Якутии врачей стало больше на 2%.

Информацию о сокращении также опровергли в Минздравах Новосибирской области и Бурятии.

Минздрав Якутия Айсен Николаев Бурятия Новосибирская область Татьяна Голикова

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