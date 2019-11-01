От присоединения к РПЦ отказались около 15% прихожан Русской архиепископии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Церковные приходы Русской архиепископии, которые отказались от воссоединения с Московским патриархатом, сделали это главным образом по политическим мотивам, заявил Иоанн Дробот-Тихоницкий, старший протодиакон собора Александра Невского в Париже.

"Большая часть из тех, кто воспринял негативно (воссоединение с РПЦ - ИФ), сделали это по политическим причинам. Говорили, что Московская патриархия - это церковь Путина, и поэтому нельзя туда идти - очень примитивные политические основания. Есть и такие, кто считает, что Россия до сих пор - это большевики, Советский Союз, и "нечего связываться". Это в основном потомки первой эмиграции, но их очень мало. Есть и крайние либералы - такие "неообновленцы": у них либеральный подход к церковной дисциплине, посту, к традиционным устоям Русской православной церкви. А есть даже и такие личности, кто поддерживает Константинополь и то, что он делает на Украине", - сказал протодиакон в беседе с журналистами.

По его словам, тех, кто не поддерживает воссоединение с Русской церковью, не более 15% из всех прихожан Архиепископии.

Протодиакон отметил, что по его расчетам, примерно 70% изначально было за воссоединение с РПЦ, а из 30% оставшихся 15% колебались и еще 15% - непримиримых. "Все они ходят в храмы. Есть и священники, которые продолжают служить и поминать греческого патриарха или перешли в Румынскую православную церковь. У таких психология - "главное, не Москва". Но мы и с этими людьми разговариваем", - подытожил он.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции со 2 по 4 ноября отпразднует в Москве воссоединение с Русской православной церковью. Для этого в столицу 1 ноября прибыла делегация во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). В делегацию входят более 100 человек, не считая приглашенных гостей, это потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки и сербы.