Генерал Дрыманов заявил в суде, что передавал в мешке коньяк, а не деньги

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель столичного главка Следственного комитета РФ генерал Александр Дрыманов заявил в зале суда, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

"Могу уверено сказать, что никаких денег Никандрову не передавал, а в мешке был коньяк", - заявил Дрыманов.

По его словам, Никандров собирался на встречу с сослуживцами и попросил у него спиртное, которое он ему отдал.

Экс-сотрудникам СК вменяется получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), генералу Дрыманову также получение крупной взятки (пункт "в" части 5 статьи 290).

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Алексей Крамаренко и бывший начальник Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко за денежное вознаграждение при посредничестве предпринимателя Дмитрия Смычковкого попытались, смягчив обвинение, освободить из следственного изолятора подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец). Он был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе группы, которую организовал Максименко, взявший на себя вопросы обеспечения "принятия процессуальных решений в пользу Кочуйкова" после того, как ему стало известно о желании неустановленных лиц из числа окружения Калашова помочь Кочуйкову. Общая сумма взятки составила $1 млн, который, согласно разработанному плану, распределялся между участниками группы в равных долях - по $200 тыс.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, Никандров (заключил на следствии сделку о досудебном сотрудничестве - ИФ) в 2016 году передал Дрыманову, "неперсонифицированную дебетовую карту" с 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру также за действия в пользу Кочуйкова.

Крамаренко оказался за решеткой в декабре 2017 года. Дрыманова арестовали в июле 2018 года.

Никандров был задержан вместе с Максименко летом 2016 года. Мосгорсуд 16 августа прошлого года приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора юстиции по делу о получении взятки за помощь Кочуйкову через Смычковского. Верховный суд (ВС) России впоследствии изменил категорию совершенного бывшим офицером преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и место отбывания наказания с колонии строгого на общего режима, что позволило ему воспользоваться правом попросить об условно-досрочном освобождении (УДО) в этом году и выйти на свободу уже в июне.

На процессе в отношении Дрыманова, Крамаренко и Максименко Никандров, которого бывшие коллеги обвиняют в оговоре, будет выступать ключевым свидетелем.