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ЕС встревожила ликвидация неправительственных организаций в России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидация в России движения "За права человека" и Центра содействия коренным малочисленным народам Севера противоречит принципам гражданского общества, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"По иску министерства юстиции, суды Российской Федерации недавно приняли решение о роспуске движения "За права человека", которое является одной из старейших правозащитных организаций в стране, и Центра содействия коренным малочисленным народам Севера. Эти тревожные события идут вразрез с независимым и активным гражданским обществом, которое является неотъемлемым элементом любой демократии", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

В документе отмечается важность создания надлежащих условий "государственной поддержки неправительственным организациям и открытой и инклюзивной среды для их роста".

"Европейский союз подчеркивает, что основное право на свободу организаций закреплено в российской конституции и является частью международных обязательств Российской Федерации", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

1 ноября Верховный Суд РФ ликвидировал по ходатайству Минюста движение "За права человека" - одну из старейших правозащитных организаций в стране.

Это вызвало протест среди правозащитников, в том числе членов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Они высказались в поддержку движения, заявив, что считают его ликвидацию несправедливой.

ЕС Минюст За права человека Лев Пономарев

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