Роскомнадзор пригрозил Google штрафами, если компания не улучшит фильтрацию данных

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что компания Google увеличила уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещённой информации до 80%.

Он заявил журналистам в среду, что ведомство надеется на приближение уровня фильтрации к 100%. "Если нет, будем вынуждены снова прибегнуть к штрафам. Надеюсь, этого не произойдет", - добавил Жаров.

Глава Роскомнадзора отметил, что Роскомнадзор умеет ждать, и поэтому в ближайшее время никаких действий в отношении американской компании предприниматься не будет.

Ранее в июле Google был оштрафован на 700 тысяч рублей, и это был уже второй штраф для компании. Тогда, по данным Роскомнадзора, в поисковой выдаче оставались примерно треть ссылок из реестра запрещённой информации. Между тем в декабре 2018 года Google был оштрафован на 500 тысяч рублей за отказ от подключения к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.