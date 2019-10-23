Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими "Панцирями" после атаки дронов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны Ближнего Востока, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили об интересе к российским системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, вопрос стал особенно актуальным после того, как в результате атаки пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно "Панцирям". А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный со стороны стран залива - и Саудовской Аравии, и Эмиратов", - сказал Шугаев.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Однако уже 30 сентября ОПЕК сообщил о полном восстановлении Саудовской Аравией добычи нефти после атаки.

Представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики сообщил 18 сентября, что объекты саудовского нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. По его словам, объект саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке подвергся удару четырех крылатых ракет, а объект в Хурайсе - удару трех ракет.

Представитель саудовского Минобороны добавил, что траектории подлета указывают, что снаряды были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.

Между тем ответственность за нападение взяли на себя хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Франция, ФРГ и Великобритания также обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты. Тегеран отверг эти обвинения.

18 сентября йеменские повстанцы-хуситы пригрозили нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам.