Поиск

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими "Панцирями" после атаки дронов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны Ближнего Востока, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили об интересе к российским системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, вопрос стал особенно актуальным после того, как в результате атаки пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно "Панцирям". А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный со стороны стран залива - и Саудовской Аравии, и Эмиратов", - сказал Шугаев.

В миреНесущие колонны Саудовской АравииНесущие колонны Саудовской АравииЧитать подробнее

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Однако уже 30 сентября ОПЕК сообщил о полном восстановлении Саудовской Аравией добычи нефти после атаки.

Представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики сообщил 18 сентября, что объекты саудовского нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. По его словам, объект саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке подвергся удару четырех крылатых ракет, а объект в Хурайсе - удару трех ракет.

Представитель саудовского Минобороны добавил, что траектории подлета указывают, что снаряды были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.

Между тем ответственность за нападение взяли на себя хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Франция, ФРГ и Великобритания также обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты. Тегеран отверг эти обвинения.

18 сентября йеменские повстанцы-хуситы пригрозили нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам.

Саудовская Аравия Saudi Aramco

Новости по теме

Новости
Вторжение Турции в Сирию

Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией

FT сообщила о планах Пекина сменить главу администрации Гонконга

Вторжение Турции в Сирию

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией
Вторжение Турции в Сирию

Турция пообещала не возобновлять наступление на севере Сирии

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 трупов

Протесты в Гонконге

Убийца, из-за вопроса о выдаче которого в Гонконге вспыхнула волна протестов, вышел на свободу

Убийца, из-за вопроса о выдаче которого в Гонконге вспыхнула волна протестов, вышел на свободу
Протесты в Гонконге

Власти Гонконга официально отозвали спорный законопроект об экстрадиции

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Росатом и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о мирном атоме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');