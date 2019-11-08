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Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде у водителя такси возник конфликт с пассажиром, клиент получил травмы и погиб на месте. По факту возбуждено уголовное дело, сообщило областное управление Следственного комитета.

По факту возбуждено уголовное дело об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего.

Конфликт случился 7 ноября на одной из улиц Советского района. Погибшему было 37 лет.

Подозреваемого таксиста задержали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить. Инцидент попал на видео камер наблюдения.

Нижний Новгород СКР МВД

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