В Минсвязи не предвидят перемен для Telegram в условиях "устойчивого Рунета"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - После запуска оборудования, работу которого предусматривает закон об устойчивом Рунете, для мессенджера Telegram ничего не изменится, считает замминистра связи Алексей Волин. С Telegram будет то же самое, что и сейчас", сказал он.

Telegram в России блокируется с марта 2018 года по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Попытки компании оспорить эти решения ни к чему не привели. Мессенджер продолжает работать, несмотря на блокировки. Волин в конце октября говорил, что запрета на его использование нет.

Закон об обеспечении устойчивости Рунета в случае внешних угроз вступил в силу с ноября 2019 года. Он предусматривает создание в стране независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Он обязывет операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

С января 2021 года операторы связи будут должны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы - только российскими средствами шифрования информации.

При появлении угроз работе интернета в России Роскомнадзор взять на себя централизованное управление трафиком в утвержденном правительством порядке, следует из закона. Перечень угроз определяет правительство.