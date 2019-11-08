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Минюст предложил признать утратившими силу 1,3 тыс. правовых актов РФ и РСФСР

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минюст предложил признать утратившими силу почти 1300 правовых актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект соответствующего постановления правительства РФ, в котором содержится 1295 пунктов.

В пояснительной записке отмечается, что проект постановления правительства РФ на первоначальном этапе предусматривает признание утратившими силу с 1 февраля 2020 года актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.

"Проект постановления не содержит актов: имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, содержащих действующие социальные нормы", - отмечают в Минюсте.

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При этом, по их данным, проектом постановления отменяются акты, "содержащие устаревшее регулирование, акты, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике".

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторной гильотины".

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

11 сентября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года.

Минюст СССР

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