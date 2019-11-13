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Вместо робота FEDOR в космос отправят его "детей"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Побывавший на Международной космической станции робот FEDOR в космос больше не полетит, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Этот FEDOR уже не полетит. Будут его дети", - пообещал он.

В сентябре глава НПО "Андроидная Техника" Евгений Дудоров говорил, что разработчики не исключают, что робота можно будет дооснастить и дальше посылать в космос. Он также допускал, что компания будет разрабатывать других роботов и работать по новым направлениям.

Еще до возвращения FEDOR на Землю руководитель того же предприятия по космической робототехнике Игорь Сохин говорил, что уже есть план следующего полета робота на МКС и что его хотят отправить в открытый космос и поуправлять им с Земли.

FEDOR отправился на МКС 22 августа и вернулся 7 сентября. Сообщалось, что на станции он выполнил всю запланированную научную программу - эксперименты по отработке мелкой моторики руки в условиях невесомости. В одном случае у космонавта Алексея Овчинина возникли проблемы со включением электропитания робота и он рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

FEDOR устроен по принципу "аватара". В нынешней версии им управляет космонавт на МКС с помощью специального экзоскелета, позволяющего роботу повторять движения человека.

Сообщалось, что робота собирались использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.

МКС Роскосмос FEDOR Андроидная техника Александр Блошенко Евгений Дудоров Алексей Овчинин

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