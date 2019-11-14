Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с закупкой истребителей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко выразил недоумение в связи с тем, что Россия не помогла Белоруссии с закупкой истребителей Су-30СМ и Минск был вынужден покупать их на свои деньги. Он напомнил, что Белоруссия охраняет Россию с запада и ей можно было бы помочь.

"Мы умеем им (оружием. - ИФ.) пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах", - заявил Лукашенко.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась сказал, что Москва была готова помочь деньгами в этой сделке, но взамен предложила разрешить ей разместить авиабазу в Белоруссии. Белорусская сторона от этого отказалась.

Летом 2017 года Минобороны Белоруссии заявило, что закупит 12 истребителей Су-30СМ для обновления парка своих ВВС. 13 ноября в Белоруссию поступили первые два истребителя.

ВЖ яч дм