Арест подозреваемого в убийстве историка Соколова обжаловали без его согласия

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова заявил, что обжаловал в четверг арест его подзащитного по делу об убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко.

"Мой подзащитный не подписал (апелляционную - ИФ) жалобу, он оставил это на усмотрение защиты. Защита имеет полное право сделать это самостоятельно", - сказал Александр Почуев в четверг на брифинге журналистам.

По его словам, в обоснование жалобы на решение суда ляжет в том числе то, что к заседанию, где суд избирал меру пресечения, адвокат не успел предоставить все необходимые документы.

Почуев сообщил, что в данный момент состояние здоровья Соколова удовлетворительное, при этом морально "он очень подавлен" и пока еще не отправлен в СИЗО.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего доцента Соколова, которого уже уволили из СПбГУ. Ученый, являющийся кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и одним основоположников военно-исторической реконструкции в России, обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал.

Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.