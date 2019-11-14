Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Возвращение "раскладушки" Motorola, аналогии Мединского и загадка формы сборной России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- После стрельбы в благовещенском колледже завели дело на сотрудников учебного заведения. Задержан сотрудник ЧОП, который охранял учебный корпус. Выяснилось, что он не имел разрешения на охранную деятельность. Студенты Амурского колледжа характеризуют устроившего стрельбу юношу как спокойного неконфликтного человека, которого никто не трогал.

- СК возложил на пилотов вину за гибель "Боинга" в Казани в 2013 году. Следователи пришли к выводу, что командир "при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение", затем пилоты в нештатной ситуации нарушали правила пилотирования. Это привело к катастрофе, в которой погибло 50 человек, в том числе все члены экипажа.

- В Киеве допустили выход Украины из минских договоренностей. Глава МИД страны заявил, что Украина может отказаться от "Минска", потому что процесс слишком затянут. Между тем, подписывавший соглашения Петр Порошенко эти планы раскритиковал.

- Семья бизнесмена Сергея Петрова задумалась о продаже "Рольфа". Сам основатель автодилера был выведен из совета директоров компании в связи с уголовным преследованием.

- Белоруссия предложит России изменить договор об охране границы. По словам белорусского госсекретаря Совбеза, договор частично устарел. Среди названных минусов - незаконные мигранты из России, контрабанда наркотиков, направляющихся в РФ.

- Adidas объяснил перевернутый флаг на форме сборной России по футболу. Экипировщик утверждает, что полосы размещены на рукавах в таком порядке, что они выстраиваются в флаг РФ "при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола".

- Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых. Новый смартфон с гибким экраном начнут продавать в США в середине декабря за 1,5 тысячи долларов.

- Глава Минкультуры сравнил историю доцента Олега Соколова с фильмом о Джокере. Владимира Мединского возмутил "хайп" вокруг убийства историком молодой девушки. Тем временем во Франции рассмотрят вопрос о лишении обвиняемого ордена Почетного легиона. СПбГУ, где работал Соколов, решил заняться научным изучением проблемы домашнего насилия.