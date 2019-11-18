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Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

Изменения в "Яндексе", протесты в Тбилиси и предложение "Газпрома" "Нафтогазу"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Яндекс" введет в структуру управления Фонд общественных интересов, наделенный значительными полномочиями. Аркадий Волож назвал эти изменения, по данным источника "Интерфакса", согласованные с Кремлем и снимающие политические риски, "золотой акцией 2.0". После этих новостей акции компании взлетели, а депутат Антон Горелкин пообещал отозвать свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах для доработки.

- РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. МИД пояснил, что Россия завершила все необходимые следственные действия с ними. Киев пообещал тщательно проверить, не были ли изъяты с кораблей оборудование и документация.

- Полиция разогнала акцию протеста у парламента Грузии с помощью водометов, но несколько десятков оппозиционеров вернулись к зданию, их окружил спецназ.

- "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа. В предложении, в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

- Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком. В компании заверили, что решение не связано с уголовным делом в отношении руководителей "Рольфа" и что компания обдумывает продажу уже несколько лет.

- Путин одобрил строительство моста через Лену. В связи с этим в Якутске решили провести "большой осуохай" - традиционный якутский хоровод.

- Москвичей предупредили об аномально высоком давлении в середине недели. Кроме того, синоптики спрогнозировали мороз и солнце в столице и посоветовали не ждать снега.

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