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ФСИН опровергла сообщения об обыске у первого замдиректора ведомства Рудого

ФСИН опровергла сообщения об обыске у первого замдиректора ведомства Рудого
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Во ФСИН РФ отрицают проведение обысков в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого.

"В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН РФ.

Накануне в СМИ сообщалось о якобы проводимых у заместителя руководителя ФСИН России Анатолия Рудого обысках в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

13 ноября начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители были задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. В тот же день Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал Даххаеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замглавы МВД республики. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

Между тем до прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности. В мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ростовского ГУ ФСИН Сергея Ральникова по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Он обвиняется по разным частям статьи 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

В начале июля 2017 года с поста начальника регионального ГУФСИН был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов, будучи неизлечимо больным, скончался в СИЗО.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

ФСИН Ростовская область Анатолий Рудый

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