Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты от всех фракций во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в палату свой вариант законопроекта об ОСАГО. Об этом Аксаков сообщил "Интерфаксу". Правительственный вариант законопроекта об ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре.

Депутат напомнил, что в правительственном законопроекте вызвали вопросы нормы о возможности корректировать тариф с учетом использования водителями средств телематики, а также о расширении тарифного коридора и повышении страхового возмещения до 2 млн рублей. Их из документа убрали.

"После дискуссии в парламенте, после обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 млн рублей может привести к существенному росту тарифов", - объяснил Аксаков.

В законопроекте осталась норма о введении нового коэффициента, зависящего от соблюдения водителем ПДД, и увеличении стоимости полиса при агрессивной езде.

"Мы считаем, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения ПДД, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя - это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании. Добросовестный водитель должен платить меньше, а тот кто, из-за качества вождения, постоянно попадает в аварии - больше", - сказал депутат.

Также было принято решение сохранить в ОСАГО территориальный коэффициент, который применяется при расчете стоимости полиса ОСАГО.

По оценке Аксакова, в первом чтении законопроект может быть принят не раньше декабря. Предполагается, что он вступит в силу через три месяца после опубликования.

Правительственный вариант законопроекта решили отозвать из-за опасений о том, что введение направленных на повышение защиты пострадавших и индивидуализацию тарифов в ОСАГО, может вызвать рост тарифов. Автостраховщики также подсчитали, что овышение лимита выплат по жизни и здоровью в 4 раза потребовало бы увеличения тарифов на 23%, а отмена регионального коэффициента привела бы к автоматическому росту тарифов в ОСАГО в среднем до 40%.

Первый этап реформы индивидуализации тарифов в ОСАГО начался в январе этого года, страховщики получили право расширить тарифный коридор на 20% по верхней и нижней границам.