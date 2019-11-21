Глава ФНС пообещал предотвратить инциденты, похожие на дело Израйлита

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Новых инцидентов со спецдекларациями, поданными в рамках амнистии капитала, после дела Валерия Израйлита не было и не будет, пообещал глава ФНС Михаил Мишустин.

Речь идет о скандале, причиной которого стало изъятие сотрудниками ФСБ в здании центрального аппарата ФНС декларации Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области. По версии обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии капитала. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на ее выемку, и в результате представленные Израйлитом сведения оказались в материалах его уголовного дела.

На прошлой неделе президиум Верховного суда РФ утвердил разъяснения, согласно которым спецдекларации, поданные в рамках амнистии капитала, не могут быть использованы госорганами против декларантов ни в уголовном судопроизводстве, ни в делах о налоговых и административных правонарушениях.

"Конечно, не ожидаем (новых инцидентов со спецдекларациями после дела Израйлита - ИФ). Как вы видите, Президиум ВС в своих разъяснениях указал: в соответствии с частью 6 статьи 4 ФЗ-140, сведения, которые содержатся в декларациях, и сведения, прилагаемые к декларации, признаются налоговой тайной. Режим хранения таких сведений и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Иные государственные и негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к ним. Соответственно, они не могут быть получены на основании судебного решения. Коллизии между нормами ФЗ-144 об оперативно-розыскной деятельности и ФЗ-140 о добровольном декларировании должны разрешаться в пользу последнего, поскольку 140-ФЗ предусматривает в отношении отдельной категории лиц как участников уголовного производства дополнительные гарантии, права и свободы. Тут точка. Коллизия разрешена", - сказал Мишустин в интервью "Коммерсанту".

"Об этом высказался президент, об этом много раз говорил (первый вице-премьер - министр финансов - ИФ) Антон Силуанов. Ни одного прецедента после того случая не было и в соответствии с решениями Верховного суда и не будет", - заявил глава ФНС.

Сама налоговая служба, по словам Мишустина, спецдекларации не использует ни в предпроверочном анализе, ни в контрольной работе. "Сотрудники контрольного блока не имеют доступа к этим данным, а сами данные не оцифровываются и хранятся только в бумажном виде. Иногда к нам приходят жалобы налогоплательщиков на то, что в отношении их проводятся действия налогового или валютного контроля, а спецдекларацию они сдали, мол, чего пристаете. Это как раз показывает, что наши контрольщики не знают о существовании спецдекларации конкретного лица, и, чтобы решить вопрос, декларанту самому необходимо показать им копию своей спецдекларации", - сказал глава ФНС.

"Для нашей работы у нас существуют другие источники информации. В первую очередь "правила КИК (контролируемые иностранные компании)" увеличили для нас прозрачность иностранных компаний, которые получают доходы от операций с взаимозависимыми налогоплательщиками. Отчетность КИК позволяет анализировать финансовые показатели деятельности таких компаний - функции активов с точки зрения возможных налоговых рисков. Эти сведения нам позволяют более детально оценить последствия операций, которые совершаются с эффектом на налогообложение в России", - заявил Мишустин.

Амнистия капитала в РФ началась 1 июля 2015 года, сейчас идет третий ее этап. В рамках амнистии подано порядка 19 тыс. деклараций, общая сумма задекларированного имущества по ним составляет около 35 млрд евро, приводил статистику Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 11 ноября. В ходе первого этапа амнистии было подано 7178 деклараций, в ходе второго - 11714, сообщалось ранее.