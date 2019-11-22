ФСИН в 2020 году откроет для осужденных учреждения нового типа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В 2020 году ФСИН планирует в ряде регионов открыть исправительные центры и участки для осужденных за нетяжкие преступления, сообщил в кулуарах пенитенциарного форума в Рязани директор службы Александр Калашников.

"Это позволит лицам, совершившим не тяжкое преступление впервые, отбывать наказание, выполнять назначенные работы в условиях, которые позволяют не расставаться с семьей на долгое время и дальние расстояния", - сказал он.

В новых учреждениях будут облегченные условия, добавил он. В частности, там можно будет получить новую профессию "и позднее продолжить деятельность в этом регионе в качестве законопослушного гражданина".

Облегчение условий для впервые осужденных за нетяжкие преступления Калашников назвал одним из основных направлений развития ведомства. Он также планирует добиваться повышения зарплат и улучшения соцобеспечения персонала.

Ранее в ноябре он основными задачами также назвал организацию трудоустройства заключенных, чтобы они "не просто проедали бюджет", а зарабатывали и возмещали ущерб, и улучшение условий отбывания наказания, в том числе с точки зрения медицинского обеспечения.

Калашников возглавил ФСИН в октябре. До этого он руководил УФСБ Красноярского края.