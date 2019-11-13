СПЧ попросил проверить соразмерность наказания трем фигурантам "дела 27 июля"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР) с просьбой оценить соразмерность наказания фигурантам дела о летних беспорядках в Москве Егору Жукову, Сергею Фомину и Самариддину Раджабову.

"В некоторых случаях есть опасность несоразмерного наказания совершенному деянию. Эти три дела беру под личный контроль. Готовлю по результатам заседания нашей комиссии по гражданским правам письма в СКР и прокуратуру, буду ждать адекватного ответа", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в среду.

Он обратил внимание на резонансное дело Егора Жукова. "Я смотрел его записи, выступления в блоге Жукова. На мой вкус, он где-то перегибает палку, можно трактовать как призывы к экстремистской деятельности, видно, и правоохранительные органы так считают. Но если его осудить, посадить, жизнь будет испорчена. Все его знакомые, родные говорят, что он талантливый. Правильно ли будет испортить ему жизнь? У меня есть вопросы. Хотелось бы, чтобы принципы гуманизма эффективно сработали в отношении Жукова", - подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что Раджабов находится в СИЗО за то, что "бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских", а Айдар Губайдулин за аналогичное нарушение был отпущен под подписку о невыезде. "Почему у одного подписка, а другого надо держать под арестом?" - задается вопросом Фадеев.

Рассказывая о Сергее Фомине, который пытался с ребенком из семьи Проказовых пройти сквозь оцепление, Фадеев отметил, что "с моральной точки зрения это выглядит непорядочно, некрасивая история, использовать ребенка". Вместе с тем глава СПЧ усомнился, что в данном случае уместно обвинение в участии в беспорядках в адрес Фомина.

"Дело 27 июля"

В центре Москве 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с городскими властями массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Это дело получило в СМИ название "дело 27 июля".

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

Басманный суд по ходатайству следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест. Мужчина вину не признает. 25 сентября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Соловьева по поводу разрешения Басманного суда на проведение повторных обысков в квартире у Жукова.

В свою очередь, Раджабову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Вину он также не признает. Арест Раджабову был продлен до 27 декабря.

Фомину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Он был задержан в ночь на 8 августа после того, как сам пришел в полицию. Фомин остается под домашним арестом до 8 января. По версии следствия, обвиняемый, "являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц".